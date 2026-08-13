В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов, сообщила пресс-служба авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Отмечается, что службы аэропорта готовы к возобновлению работы после снятия ограничений. Обо всех изменениях в расписании авиакомпании проинформируют пассажиров дополнительно.

В терминале продолжают работать бесплатная комната матери и ребенка, а также фонтанчики с питьевой водой у санитарных комнат. Пассажиров просят с уважением относиться к окружающим, не занимать места вещами и багажом, уступать сиденья тем, кому сложнее стоять.

Актуальную информацию о статусе рейсов можно отслеживать на онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта и авиакомпаний, а также по аудиообъявлениям.

Алина Зорина