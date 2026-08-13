Желая купить автомобиль, житель Ульяновска отдал мошенникам 5,5 млн рублей

Полиция Ульяновской области возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного под видом продажи дорогостоящего автомобиля (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, в дежурную часть отдела полиции Засвияжского района Ульяновска обратился 49-летний местный житель с заявлением о совершении в отношении него мошенничества в особо крупном размере.

Выяснилось, что мужчина нашел в одном из популярных мессенджеров объявление о продаже автомобиля премиум-класса с доставкой из-за рубежа. Связавшись по указанному номеру и думая, что говорит с представителем реальной компании, занимающейся поставками автомобилей, заявитель договорился о сделке. Мошенники, представляясь менеджерами компании, под предлогом оплаты стоимости машины, таможенных сборов и доставки, убедили потерпевшего в необходимости перевести деньги в качестве предоплаты, указав при этом свои банковские и криптовалютные счета.

Мужчина в несколько этапов перечислил мошенникам 5,45 млн руб. миллионов 450 тысяч рублей. После того как все платежи были совершены, «продавцы» перестали выходить на связь, после чего ульяновец осознал, что стал жертвой мошенничества.

В полиции отмечают, что покупка автомобиля через интернет-площадки у якобы иностранных посредников — «одна из распространенных схем дистанционного мошенничества». Чтобы уберечься от мошенников, в УМВД рекомендуют обращать внимание на ряд признаков возможного мошенничества. Среди них: невероятно выгодные сделки, требования частичной или полной предоплаты, отсутствие реальных договоров и предложение перевести деньги на личные счета или анонимные криптокошельки. Также в полиции предлагают потенциальным покупателям до заключения сделки сначала проверить реальность данных контрагента через специализированные сервисы или базу ЕГРЮЛ.

Андрей Васильев, Ульяновск