В МВД Татарстана опровергли информацию о задержании группировки с ветеранами СВО

МВД по Татарстану опровергло информацию о задержании 12 августа организованной преступной группировки, среди членов которой якобы были ветераны СВО. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным полиции, в интернете распространялась публикация о том, что задержанные занимались вымогательством, грабежами и разбойными нападениями на территории республики. Сообщение сопровождалось видеорядом.

«Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности и не имеет ничего общего с реальностью. МВД по Республике Татарстан подобных сообщений не распространяло»,— говорится в сообщении ведомства.

По данному факту полицией начата проверка.

Анар Зейналов