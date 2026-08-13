В Дагестане после гибели женщины во время прогулки на катере задержали двух человек

В Дагестане задержаны судоводитель и организатор платных прогулок на катере. Они стали фигурантами уголовного дела, возбужденного после гибели женщины при столкновении маломерного судна со скалой в акватории реки Сулак. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Южная транспортная прокуратура Фото: Южная транспортная прокуратура

По делу задержан 58-летний судоводитель — его подозревают в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Также задержан 47-летний индивидуальный предприниматель. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности гибель человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Следствие установило, что предприниматель организовал платные катания на маломерном судне вблизи села Старое Зубутли Казбековского района Республики Дагестан. При этом судном управлял человек, не имеющий права на управление маломерными судами. Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», катер перевернулся на реке Сулак 12 августа.

Мария Хоперская