Жителя Казани предстанет перед судом за комментарии с оправданием терроризма

Следственное управление СКР по Татарстану направило в суд уголовное дело в отношении жителя Казани, обвиняемого в преступлениях террористической и экстремистской направленности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2023 году обвиняемый разместил в одном из мессенджеров комментарии с оправданием террористической деятельности. В 2025 году он был подвергнут административному наказанию за унижение человеческого достоинства в отношении определенной группы лиц, после чего продолжил размещать комментарии аналогичного содержания под публикациями в группах мессенджера.

Противоправные действия пресечены в ходе совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудников СУ СКР по Татарстану, региональных управлений ФСБ и МВД.

Анар Зейналов