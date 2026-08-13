Аэропорт Нальчика за полгода обслужил 104,5 тысячи пассажиров

Аэропорт Нальчика в первом полугодии 2026 года обслужил 104,5 тыс. пассажиров. Это на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

По словам господина Кокова, такая динамика обусловлена развитием маршрутной сети и расширением географии полетов.

За этот период увеличилась частота рейсов в Москву, открылись регулярные маршруты в Сочи и Санкт-Петербург. Также выполняются рейсы в Казань и международные полеты в Саудовскую Аравию. В следующем году Казбек Коков анонсировал запуск рейса в Екатеринбург.

Аэропорт Нальчика основан в 1945 году. Воздушная гавань располагает одним пассажирским терминалом и одной взлётно-посадочной полосой, способной принимать около 20 типов воздушных судов и вертолёты всех типов.

Мария Хоперская