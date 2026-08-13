Жителя Югры задержали по делу о призывах к терроризму

Жителя Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югры) задержали по подозрению в публичных призывах к терроризму. Об этом «Ъ-Урал» сообщило региональное управление ФСБ по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РУФСБ России по Тюменской области Фото: РУФСБ России по Тюменской области

По версии следствия, фигурант умышленно, с целью оказания психологического воздействия на неограниченный круг лиц, совершил публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в публичном канале мессенджера «Telegram».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

Полина Бабинцева