Кредитный портфель бизнеса КЧР вырос на 25,3% за год

Кредитный портфель бизнеса Карачаево-Черкесии к 1 июля 2026 года достиг почти 53 млрд рублей, увеличившись за год на 25,3%. Об этом сообщила пресс-служба отделения Банка России по Карачаево-Черкесии. По мнению экспертов, рост кредитной активности обусловлен постепенным смягчением денежно-кредитной политики.

Задолженность крупных компаний увеличилась почти на 28% и приблизилась к 21 млрд рублей. Малый и средний бизнес нарастил портфель на 23,6% — до 32 млрд рублей.

Наиболее активно кредитовались участники рынка недвижимости, строительные и сельскохозяйственные организации: на их долю приходится 62% общего объёма заимствований.

Мария Хоперская