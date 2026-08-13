Спасатели эвакуировали туристку, упавшую в овраг в Сочи

Спасатели за сутки трижды выезжали на помощь жителям и гостям Сочи. В одном из случаев 34-летняя жительница Архангельска упала с крыши гаража в овраг на улице Вишневой в Центральном районе города. Спасатели эвакуировали женщину из труднодоступного места и передали бригаде скорой помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для проведения работ специалисты использовали альпинистское снаряжение. Женщину извлекли из оврага и на носилках транспортировали до автомобиля скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Еще один выезд состоялся в Адлерском районе на улице Прибрежной. Там 37-летний житель Сургута упал в сточную канаву глубиной около трех метров. Спасатели также использовали носилки для эвакуации мужчины, после чего передали его медицинским работникам.

Кроме того, дежурная смена ЮРПСО оказала помощь бригаде скорой помощи при транспортировке лежачего больного из многоквартирного дома в Адлерском районе. Пациента спустили с четвертого этажа.

Подобные спасательные работы проводили в Сочи и ранее. В июле в Красной Поляне 15-летний подросток упал со старого моста. О происшествии спасателям сообщили очевидцы. Молодой человек сорвался с высоты около трех метров и из-за полученных травм не мог самостоятельно передвигаться.

Спасатели оказали подростку первую помощь, после чего эвакуировали его с использованием специального альпинистского снаряжения и носилок. Пострадавшего передали медицинской бригаде.

Мария Удовик