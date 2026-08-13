В Татарстане суд закрыл детский лагерь, где нашли более 20 нарушений

В Татарстане Муслюмовский районный суд приостановил на 30 суток деятельность детского лагеря, расположенного на базе конно-спортивного комплекса «Аргамак». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Поводом для проверки стало обращение родителей, сообщивших о неудовлетворительных условиях проживания детей, которые круглосуточно находились и питались в здании, где содержались лошади. Лагерь отсутствовал в реестре организаций отдыха детей, у него не было санитарно-эпидемиологического заключения.

В ходе внеплановой проверки специалисты выявили более 20 нарушений, создающих угрозу жизни и здоровью детей: несоблюдение норм площади в спальных помещениях, ненадлежащее оборудование места раздачи питания, отсутствие документов на дезинсекцию и дератизацию, массовое скопление мух, включая зону приема пищи, дефекты покрытий стен, душевых и санузлов. В смывах с рабочего стола, холодильника и стульев обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Помещения опечатаны, материалы направлены в суд.

Анар Зейналов