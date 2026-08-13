Суды удовлетворили иски прокуратуры о консервации карьеров в Ставропольском крае

Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства о недрах в Новоалександровском и Благодарненском округах. После выработки месторождений юридические лица не провели обязательную консервацию брошенных карьеров, нарушив требования закона. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

Ведомство обратилось в суды с требованием признать бездействие компаний незаконным и обязать их выполнить необходимые мероприятия по восстановлению экологии. Суды иски удовлетворили.

Исполнение вынесенных решений находится на контроле прокуратуры.

Мария Хоперская