Суды удовлетворили иски прокуратуры о консервации карьеров в Ставропольском крае
Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства о недрах в Новоалександровском и Благодарненском округах. После выработки месторождений юридические лица не провели обязательную консервацию брошенных карьеров, нарушив требования закона. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Фото: Прокуратура Ставропольского края
Ведомство обратилось в суды с требованием признать бездействие компаний незаконным и обязать их выполнить необходимые мероприятия по восстановлению экологии. Суды иски удовлетворили.
Исполнение вынесенных решений находится на контроле прокуратуры.