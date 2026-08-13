Жительницу Кургана будут судить за покупку сыну-подростку питбайка

СУ СКР по Курганской области завершило расследование уголовного дела в отношении 44-летней жительницы областного центра. Ее обвиняют в приобретении 15-летнему сыну питбайка — вовлечении его в совершение опасных действий (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, мать купила сыну питбайк, зная, что у него нет водительских прав и необходимых навыков. В итоге вечером 15 сентября 2025 года подросток наехал на шлагбаум в СНТ «Синтез-2» Кетовского округа. Юноша и его пассажир пострадали.

Виталина Ярховска