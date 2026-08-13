Объем льготных займов для предпринимателей Ставрополья достиг 400 млн рублей

Краевой Фонд микрофинансирования с начала 2026 года предоставил предпринимателям Ставропольского края около 400 млн руб. льготных займов. Как сообщает региональное министерство экономического развития, финансовую поддержку получили порядка 150 бизнесменов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наибольшую активность в получении льготного финансирования проявили предприниматели из Ставрополя, Пятигорска, Невинномысска, а также Красногвардейского и Новоалександровского округов.

Выделенные средства направляются на развитие сельского хозяйства, производственных мощностей, сферы бытовых услуг, транспортной логистики и розничной торговли.

Наталья Белоштейн