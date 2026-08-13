Объем льготных займов для предпринимателей Ставрополья достиг 400 млн рублей
Краевой Фонд микрофинансирования с начала 2026 года предоставил предпринимателям Ставропольского края около 400 млн руб. льготных займов. Как сообщает региональное министерство экономического развития, финансовую поддержку получили порядка 150 бизнесменов.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Наибольшую активность в получении льготного финансирования проявили предприниматели из Ставрополя, Пятигорска, Невинномысска, а также Красногвардейского и Новоалександровского округов.
Выделенные средства направляются на развитие сельского хозяйства, производственных мощностей, сферы бытовых услуг, транспортной логистики и розничной торговли.