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Объем льготных займов для предпринимателей Ставрополья достиг 400 млн рублей

Краевой Фонд микрофинансирования с начала 2026 года предоставил предпринимателям Ставропольского края около 400 млн руб. льготных займов. Как сообщает региональное министерство экономического развития, финансовую поддержку получили порядка 150 бизнесменов.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наибольшую активность в получении льготного финансирования проявили предприниматели из Ставрополя, Пятигорска, Невинномысска, а также Красногвардейского и Новоалександровского округов.

Выделенные средства направляются на развитие сельского хозяйства, производственных мощностей, сферы бытовых услуг, транспортной логистики и розничной торговли.

Наталья Белоштейн

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