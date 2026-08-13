На рынке размещения Ставрополья доминируют апартаменты и бюджетные отели

В Ставропольском крае почти две трети бронирований (62%) приходится на апартаменты и отели без звездной категории. Об этом сообщил «Эксперт Юг» со ссылкой на информацию аналитиков сервиса онлайн-бронирования «Островок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В летнем сезоне 2026 года лидером по востребованности стали апартаменты — на них пришлось 35% бронирований. Средняя стоимость ночи в таком типе размещения составила 6,7 тыс. руб. На втором месте — отели без категории звездности: их доля достигла 27%, а средняя цена за ночь — 4,9 тыс. руб.

Третью строчку рейтинга разделили трехзвездочные отели и гостевые дома — каждый формат привлек по 10% бронирований. При этом ценовой уровень в этих сегментах оказался сопоставим с лидерами: ночь в трехзвездочной гостинице в среднем стоила 6,7 тыс. руб., в гостевом доме — 4,9 тыс. руб. Четырехзвездочные объекты заняли 8% рынка при средней стоимости размещения 9,6 тыс. руб. за ночь.

Наименьший интерес у туристов вызвали пятизвездочные отели — их доля составила лишь 1% при цене 17,4 тыс. руб. за ночь. По 3% бронирований пришлось на хостелы и двухзвездочные гостиницы, ещё 2% — на кемпинги и глэмпинги.

Формат «все включено» остается нишевым: на такие объекты в регионе приходится менее 10% бронирований, при этом спрос на этот тип отдыха не изменился по сравнению с прошлым годом.

Географический разрез показывает заметную дифференциацию цен. Самая высокая средняя стоимость забронированной ночи зафиксирована в Кисловодске — 6,5 тыс. руб. Наиболее бюджетные варианты размещения доступны в Ставрополе (4 тыс. руб. за ночь) и Минеральных Водах (4,1 тыс. руб.).

Наталья Белоштейн