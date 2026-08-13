В Татарстане на безопасность школ направили 2 млрд рублей

В Татарстане в 2026 году на обеспечение безопасности объектов образования направили около 2 млрд руб. из республиканского бюджета. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на августовском совещании работников образования и науки Татарстана.

Господин Хадиуллин отметил, что образовательные учреждения должны соблюдать все требования к обеспечению безопасности и привел в пример нападение на сотрудницу лицея №37 в Нижнекамске. По его словам, ученик пронес в школу нож и пиротехнику, после чего напал на сотрудницу.

Как отметил глава минобразования, стоимость часа работы специалистов охраны увеличена до 230 руб. Кроме того, в этом году автопарк школьных автобусов Татарстана пополнится 59 машинами. Их направят на замену старого транспорта и открытие новых маршрутов.

В январе 2026 года ученик седьмого класса лицея №37 пронес в учебное заведение нож и ранил им техническую работницу, после чего выстрелил из сигнального устройства и пострадал сам. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и халатности.

Анар Зейналов