Руководителя «Саратовской спецтехники» будут судить за взятку чиновнику и незаконную свалку

Энгельсский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении руководителя ООО «Саратовская специализированная техника». 46-летнего мужчину обвиняют в даче взятки должностному лицу (ч. 4 ст. 291 УК РФ) и нарушении правил обращения экологических отходов (ч. 1 ст. 247 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Саратовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководство "Саратовской спецтехники" осудят за взятку и свалки

Фото: Нина Шевченко Руководство "Саратовской спецтехники" осудят за взятку и свалки

Фото: Нина Шевченко

Следствие полагает, что с марта 2019 по апрель 2025 года обвиняемый, который являлся фактическим руководителем «ССТ», дал указание подчиненным складировать отходы IV класса опасности на участке в Гагаринском районе Саратова. Свалка нарушала требования законодательства и создавала угрозу окружающей среде.

В августе 2025 года обвиняемый передал чиновнику в сфере природопользования взятку в 1 млн руб. Деньги полагались за избежание суда о взыскании ущерба от незаконного складирования мусора. Передача средств проходила под контролем правоохранителей.

Прокуратура возбудила административное дело по статье о незаконном вознаграждении от имени юрлица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). Организации назначен штраф в 1 млн руб.

ООО «ССТ» зарегистрировано в марте 2019 года в Саратове. Компания работает в сфере грузоперевозок. В 2025 году выручка фирмы составила 1,3 млрд руб., а чистая прибыль — 418 млн руб. Ранее ССТ выиграла 10 госконтрактов на 20 млн руб., из них завершено девять на 16 млн, прекращен один на 4,2 млн руб. (благоустройство двора у городской детской поликлиники № 8 на проспекте Энтузиастов в Саратове). Генеральным директором с момента основания является Армине Товмасян.

Марина Окорокова