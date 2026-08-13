В трех районах Саратовской области появятся модульные женские консультации

В Саратовской области построят три новых модульных здания женских консультаций в рамках нацпроекта «Семья». Объекты возведут в Ртищеве, Ершове и Екатериновке. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своих соцмедиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По нацпроекту "Семья" в Саратовской области возведут три женские консультации

Фото: t.me / busargin_r По нацпроекту "Семья" в Саратовской области возведут три женские консультации

Фото: t.me / busargin_r

Консультации рассчитаны на 50 посещений за смену. В зданиях разместят современное оборудование, помещения для дневного стационара и отдельные зоны для мам с детьми.

Глава региона отметил, что строительство новых объектов — это часть большой работы по развитию важного блока медицины. За последние четыре года в регионе также усилили отделение вспомогательных репродуктивных технологий Клинического перинатального центра. Расширены мощности лаборатории, что позволило увеличить количество процедур ЭКО.

В 2024 году по региональной программе отремонтировали помещения 29 женских консультаций в 15 районах области. На базе этих учреждений открыли кабинеты психологической поддержки и организовали бесплатные курсы подготовки к родам.

Марина Окорокова