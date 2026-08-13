В Дагестане охотник случайно застрелил прохожего

Избербашским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении 55летнего местного жителя. Он подозревается в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 12 августа около 19:00 подозреваемый вместе с двумя знакомыми отправился на охоту на территории государственного природного заказника регионального значения «Каякентский», имея при себе зарегистрированное охотничье огнестрельное оружие.

Примерно в 22:00 в местности Чирми Каякентского района охотник произвел не менее четырех выстрелов в направлении диких кабанов. При этом он не удостоверился в отсутствии людей в секторе стрельбы. Одна из пуль попала в находившегося на линии огня мужчину — он получил сквозное огнестрельное ранение головы и скончался на месте.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн