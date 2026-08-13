Кредитование малого и среднего бизнеса в Тамбовской области снизилось на 23%

За шесть месяцев 2026-го малый и средний бизнес Тамбовской области взял кредитов на 18,9 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го общая сумма снизилась на 23,5%. При этом задолженность малого и среднего предпринимательства сократилась на 5,4% — до 41,1 млрд руб. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В целом же за январь-июнь этого года банки выдали тамбовским предприятиям 75,9 млрд руб., что на 15% больше, чем годом ранее. Главными заемщиками стали предприятия сельского хозяйства и торговые организации. Аграрии получили кредитов на 35% больше, чем в прошлом году, — до 22,8 млрд руб. Торговые организации заняли на 30,7% больше — до 21,3 млрд руб. В то же время обрабатывающие производства, строители и транспортные компании сократили объемы привлеченных кредитов.

«Аграрии активно берут кредиты на покупку техники, семян, развитие производства. На них приходится больше половины кредитного портфеля области. Малый и средний бизнес занимает осторожнее. По мере снижения ставок мы ждем оживления спроса на кредиты», — прокомментировал управляющий тамбовским отделением Банка России Михаил Носенков.

Совокупный долг предприятий перед банками к 1 июля вырос на 23% и достиг 204,5 млрд руб. Более половины этой суммы — 114,8 млрд руб. — приходится на сельское хозяйство. За год задолженность аграриев увеличилась на 18%. В 1,6 раза — до 58,8 млрд руб. — вырос кредитный портфель обрабатывающих производств.

В начале июля «Ъ-Черноземье» также сообщал, что Минсельхоз России одобрил 268 заявок на льготные кредиты аграриям Тамбовской области по направлениям растениеводства и малых форм хозяйствования в размере 11,6 млрд руб.

Мария Свиридова