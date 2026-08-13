Жительница Челябинска отдала мошенникам 11 млн рублей

Сотрудники отдела полиции «Курчатовский» УМВД России по Челябинску возбудили уголовное дело о мошенничестве на 11 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Поводом стало заявление 71-летней местной жительницы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Как сообщила горожанка, ей позвонил якобы сотрудник Пенсионного фонда для перерасчета стажа. Он убедил местную жительницу назвать код из смс-сообщения. После мошенники рассказали, что от ее имени недоброжелатели спонсировали недружественное государство и теперь необходимо задекларировать имеющиеся сбережения. Потерпевшая испугалась, что может потерять деньги, полученные в том числе от продажи наследства, и передала курьеру 11 млн руб.

Виталина Ярховска