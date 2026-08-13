На Ставрополье объем онлайн-продаж вырос на 23%

В январе-июне 2026 года объем интернет-торговли в Ставропольском крае достиг 113,3 млрд руб., это на 23,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года. По этому показателю регион стал лидером среди субъектов СКФО. Соответствующие данные предоставила пресс-служба Ассоциации компаний интернет-торговли «РБК Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Доля электронной торговли в общем объеме розничных продаж края за год увеличилась до 20,9%. В общероссийском рейтинге регионов по объему интернет-торговли Ставропольский край занял 14-ю позицию, обеспечив почти 1,6% от совокупного рынка страны.

Совокупный объем онлайн-продаж в СКФО в первые шесть месяцев 2026 года составил 267,7 млрд руб., продемонстрировав рост на 25,9% в годовом выражении. При этом на долю округа приходится 16,7% всех розничных интернет-продаж в России.

Наиболее динамичное развитие сегмента электронной торговли зафиксировано в ряде республик округа: в Чеченской Республике темпы роста достигли 31,2%, Дагестане — 30,5%, в Кабардино-Балкарии — 26,6%. Умеренную, но стабильную динамику показали и другие регионы: в Карачаево Черкесии объем онлайн-продаж увеличился на 24,2%, Северной Осетии — на 23,1%, Ингушетии — на 22%.

Наталья Белоштейн