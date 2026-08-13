В Туапсе море прогрелось до +28 градусов

Температура воды у побережья Краснодарского края 13 августа достигла +28 градусов. Самое теплое Черное море зафиксировали в Туапсе, где к утру вода прогрелась до этой отметки. В Геленджике и Новороссийске температура составила до +27 градусов, в Анапе — до +26.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Мордасов / Коммерсантъ Фото: Михаил Мордасов / Коммерсантъ

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в целом температура морской воды в регионе находится в диапазоне от +26 до +28 градусов. Такие показатели отмечают как на черноморском побережье, так и у курортов Азовского моря.

В Тамани температура воды достигла +28 градусов. До этой же отметки прогрелось Азовское море в Приморско-Ахтарске, Ейске и Должанской. Таким образом, максимальная температура воды 13 августа зафиксирована сразу в нескольких прибрежных районах Краснодарского края.

Купальный сезон на курортах региона продолжается. Комфортной для купания считается температура воды от +22 градусов и выше. Показатели в Черном и Азовском морях на побережье Кубани сейчас превышают этот уровень на несколько градусов.

При этом погодные условия в регионе должны измениться. Ранее синоптик Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщала, что сильная жара в Краснодарском крае сменится более комфортным теплом. С середины текущей недели ожидается снижение температуры воздуха. На большей части территории Кубани прогнозируется от +25 до +30 градусов.

Одновременно с изменением температуры воздуха на востоке Краснодарского края ожидается ухудшение погоды. С вечера 13 августа до утра 14 августа в восточных районах региона прогнозируется непогода. В крае действует штормовое предупреждение.

По состоянию на утро 13 августа наиболее теплая вода Черного моря остается в Туапсе — до +28 градусов. В Геленджике и Новороссийске она прогрелась до +27 градусов, в Анапе — до +26 градусов. На азовском побережье и в Тамани температура воды достигает +28 градусов.

Мария Удовик