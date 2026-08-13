Самарскую и Ульяновскую области отнесли к регионам с высоким риском по лихорадке Западного Нила

Роспотребнадзор отнес Самарскую и Ульяновскую области к регионам с высоким риском возникновения лихорадки Западного Нила. Об этом в четверг сообщило РАИ «Новости» со ссылкой на информацию надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В полученном агентством сообщении отмечается, что «к территориям с высоким эпидемиологическим риском по лихорадке Западного Нила (ЛЗН) относятся субъекты юга европейской части России (Южного, Северо-Кавказского федеральных округов, новые субъекты РФ), а также прилегающие к ним субъекты Центрального (Воронежская, Курская, Липецкая и Белгородская области) и Приволжского (Саратовская, Самарская, Ульяновская области) федеральных округов».

В Роспотребнадзоре также пояснили, что природные очаги ЛЗН существуют в Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском, Ставропольском краях, а спорадические случаи заболевания отмечены в центральной части России и на Урале.

ЛЗН — инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь.

Тринадцатого июля первый случай лихорадки Западного Нила на территории России был выявлен в Волгоградской области. Ранее минздрав Израиля сообщал о первом в сезоне смертельном случае в связи с лихорадкой Западного Нила, всего с начала сезона в стране было выявлено десять случаев заболевания.

При этом ТАСС, ссылаясь на данные Роспотребнадзора, сообщает, что в 2026 году заболеваемость ЛЗН в России снизилась в сравнении с 2025 годом в 1,4 раза.

Андрей Васильев, Ульяновск