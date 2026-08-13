В аэропорту Краснодара задерживается 33 рейса после ограничений Росавиации

В международном аэропорту Краснодара задерживается выполнение 33 рейсов на вылет и прилет. Расписание скорректировали после временного ограничения использования воздушного пространства, которое Росавиация вводила в целях обеспечения безопасности полетов. Ограничения сняли 13 августа в 09:23 мск, однако на утро четверга задержки сохраняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На вылет задерживаются 15 рейсов. Шесть из них должны отправиться в Москву. По одному задержанному рейсу приходится на Санкт-Петербург, Новосибирск, Сургут, Казань, Тбилиси, Ташкент, Стамбул и Анталью.

Еще 18 воздушных судов прибывают в Краснодар с задержкой. Среди них шесть рейсов из Москвы, три из Новосибирска и два из Санкт-Петербурга. Также с опозданием ожидаются самолеты из Челябинска, Махачкалы, Сургута, Казани, Ташкента, Стамбула и Тель-Авива.

Авиакомпании работают с пассажирами задержанных рейсов. При этом ограничения на использование воздушного пространства, из-за которых произошла корректировка расписания, к 09:23 13 августа сняли.

Мария Удовик