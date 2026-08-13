В Казани до 2033 года планируют построить два жилых комплекса на улице Габишева

В Казани на улице Комиссара Габишева в Приволжском районе до 2033 года планируют построить два жилых комплекса со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Изменения в проект планировки территории подготовил исполком города. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

На участке площадью 0,94 га построят жилой комплекс площадью до 27 тыс. кв. м и высотой до 24 этажей. Рядом на участке в 0,59 га разместят второй ЖК площадью до 11,5 тыс. кв. м и высотой до 25 этажей.

Проект предусматривает для будущих жителей 93 места в детских садах, 182 — в школах и 26 посещений поликлиник в смену, а также не менее 541 парковочного места. Существующие объекты на площадке снесут до 2027 года, детский сад на 260 мест планируют построить до 2034 года.

Анар Зейналов