Более 130 тысяч избирателей Дона выбрали дистанционное электронное голосование

По данным на 13 августа, заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) подали 134,3 тыс. жителей Ростовской области. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Прием заявлений начался 3 августа и продлится до 00:00 14 сентября. Избирателю достаточно подать одно электронное заявление через портал Госуслуг — оно будет действовать в отношении всех выборов, в которых гражданин вправе принять участие.

Само дистанционное голосование пройдет на специализированном портале vybory.gov.ru с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября.

В избиркоме региона добавили, что любые сообщения о возможности проголосовать через мессенджер MAX или иные электронные площадки являются фейками.

Наталья Белоштейн