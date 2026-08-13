На Дону определили топ-3 офера для привлечения сотрудников

По результатам опроса, в Ростовской области основными составляющими привлекательного офера, которые способны побудить сотрудников сменить работодателя, стали более высокая зарплата, перспективы карьерного роста и удобный график работы. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob со ссылкой на собственное исследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В числе наиболее значимых факторов, способных повлиять на решение о переходе к другому работодателю, респонденты назвали более высокую зарплату — ее отметили 93% опрошенных, карьерные перспективы — 55%, удобный график — 51%.

9% респондентов готовы покинуть текущее место работы на любых условиях, еще 74% — при наличии более выгодных предложений.

Анализ данных выявил различия в подходах к смене работы среди разных социально-демографических групп. Женщины чаще мужчин готовы рассматривать предложения конкурентов при улучшении условий труда, тогда как представители сильного пола чаще заявляют о готовности перейти на новое место незамедлительно.

Особенно подвижна в этом отношении молодежь до 35 лет: 82% этой возрастной группы согласны уйти к конкурентам при наличии хороших условий, еще 8% готовы к смене работы без дополнительных требований. В то же время представители поколения старше 45 лет демонстрируют большую приверженность текущему месту работы: лишь 2% из них готовы перейти к другому работодателю без оглядки на условия, а 71% рассматривают смену работы только при существенном улучшении предложения.

Уровень дохода также влияет на готовность к переходу. Среди горожан с ежемесячным заработком до 100 тыс. руб. 74% готовы сменить работу при улучшении условий, а 9% — независимо от них. В группе респондентов с доходом от 150 тыс. руб. эти показатели составляют 64% и 10% соответственно.

Кроме этого, важными составляющими привлекательного предложения горожане считают близость места работы к дому (45%), возможность обучения за счёт компании (42%), а также компенсационный пакет (40%). Среди прочих факторов респонденты выделили наличие интересных задач (38%), возможность удаленной или гибридной работы (31%), применение новых технологий в работе (22%) и снижение рабочей нагрузки (20%).

Наталья Белоштейн