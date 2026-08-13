СК возбудил уголовное дело после гибели астраханца под колесами трактора

Под Астраханью следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). В преступлении подозревают 47-летнего мужчину, наехавшего на тракторе на человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Астраханской области возбудили дело о гибели человека под трактором

Фото: Марина Окорокова В Астраханской области возбудили дело о гибели человека под трактором

Фото: Марина Окорокова

Подозреваемый вместе со знакомым 4 августа приехал на ферму возле села Рассвет Наримановского района для ремонта прицепной косилки. Не имея водительских прав на вождение трактора, фигурант сел за руль сельскохозяйственной машины. Сдавая задним ходом, он наехал на мужчину.

Пострадавшего отвезли в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался на следующий день. Расследование уголовного дела продолжается.

Марина Окорокова