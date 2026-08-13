На 185 площадках Среднего Урала проведут «Ночь кино» 29 августа

В Свердловской области 29 августа проведут «Ночь кино» на 185 площадках, сообщили в департаменте информационной политики региона. Акция пройдет в кинотеатрах, домах и дворцах культуры, библиотеках, парках, торговых центрах, детско-юношеских клубах и других учреждениях культуры. 11 площадок региона организуют показы под открытым небом. В Екатеринбурге акция состоится на 20 площадках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В этом году программа «Ночи кино» впервые включает четыре отечественные картины. Среди них — семейное кино «Буратино» и «Чебурашка 2», фильм о Великой Отечественной войне «Ангелы Ладоги», а также военная драма «Малыш». «Фильм рассказывает историю молодого жителя Донецка, который мечтал о музыкальной карьере, но принял решение отправиться добровольцем на фронт. Такие показы помогают сохранять историческую память и рассказывать о людях, которые защищали и продолжают защищать нашу Родину»,— отметила директор Свердловского областного фильмофонда Светлана Горда.

Старт мероприятию дадут в 16:00 в «Доме кино» в Екатеринбурге. Там пройдут концерт артистов Уральского государственного театра эстрады и интерактивные мероприятия, будут работать фотозоны и выставка. На многих других площадках региона также будут организованы концерты, выставки, викторины, конкурсы, кинолектории и мастер-классы. Все мероприятия на всех площадках можно посетить бесплатно.

Свердловская область участвует в акции «Ночь кино» с 2016 года. За 10 лет участниками мероприятий стали почти 290 тысяч уральцев — регион входит в пятерку наиболее активных регионов России по количеству участников акции.

В прошлом году «Ночь кино» собрала 32 тыс. зрителей на Среднем Урале, кинопоказы прошли на 186 площадках в 57 муниципалитетах. В программу включили три российских фильма: «Группа крови», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Пророк. История Александра Пушкина».

Ирина Пичурина