В Геленджике включили сирену, жителей призвали соблюдать меры безопасности и укрыться в зданиях. Находящимся на улице рекомендуют зайти в ближайшее помещение, подвал или цокольный этаж. Также в качестве укрытия можно использовать помещение без окон, особенно если окна выходят в сторону моря, сообщил глава города Алексей Богодистов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для защиты в помещении рекомендуют использовать правило двух стен. Подходящими местами могут быть коридор, прихожая, тамбур или ванная комната, если она расположена внутри квартиры и не имеет окон.

Жителям также напомнили, что автомобиль не следует использовать в качестве укрытия, поскольку он не обеспечивает необходимой защиты. Оставаться в укрытии необходимо до официального сообщения об отмене угрозы.

Во время действия сигнала жителей призвали сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не распространять непроверенную информацию. Отдельно напомнили о запрете на съемку и публикацию материалов о деятельности беспилотников, систем противовоздушной обороны и специальных служб. Такая информация может помешать работе соответствующих служб.

Для вызова экстренных служб используется единый номер 112.

Мария Удовик