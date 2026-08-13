Губернатор сообщил об уничтожении двух беспилотников в Пензенской области

Ночью в Пензенской области силы ПВО сбили два вражеских беспилотника. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Два БПЛА уничтожены в Пензенской области

Фото: ИА «Общественное мнение» Два БПЛА уничтожены в Пензенской области

Фото: ИА «Общественное мнение»

«Благодарю наших военнослужащих за профессионализм и готовность к защите безопасности мирных граждан», — отметил глава региона. Мельниченко также напомнил пензенцам, что при обнаружении фрагментов БПЛА и иных подозрительных предметов их ни в коем случае нельзя трогать. Необходимо отойти в сторону и позвонить 112.

Режим «Беспилотная опасность» был введен в Пензенской области в 23:24 накануне. В 02:52 в регионе закрыли небо. В 06:41 план «Ковер» был снят. В 06:41 утра в области прозвучал отбой режима опасности БПЛА.

Марина Окорокова