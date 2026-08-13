Гарантии банка «Ак Барс» на 20,5 млрд рублей по М-12 признали недействительными

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, признавшего недействительными независимые гарантии банка «Ак Барс» на сумму почти 20,5 млрд руб., выданные в обеспечение обязательств ООО «Региональная строительная компания» (РСК). Иск о признании гарантий недействительными был подан самим банком. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил участник процесса.

Апелляционная инстанция рассмотрела жалобу на решение суда первой инстанции от 9 июня. В ходе заседания СК «Автодор» ходатайствовала о привлечении к участию в процессе госкомпании «Автодор» и Сбербанка в качестве третьих лиц, суд ходатайство отклонил.

«В результате складывается ситуация, при которой финансовая гарантия, предоставленная банком как обеспечение исполнения обязательств подрядчика, не обеспечивает заказчику ожидаемой защиты от рисков неисполнения этих обязательств, а создает новые риски»,— заявил заместитель генерального директора СК «Автодор» Руслан Ахмедгалеев.

РСК выступала субподрядчиком при строительстве около 50 км участка М-12 Дюртюли — Ачит в Башкортостане. Часть работ компания в срок не выполнила и не вернула аванс, после чего СК «Автодор» обратилась к банку за выплатой по гарантиям.

Как отметил господин Ахмедгалеев, признание гарантий недействительными существенно влияет на связанный спор. В рамках него СК «Автодор» требует взыскать с банка более 18 млрд руб. по тем же гарантиям: первоначально требования были удовлетворены, но после отмены актов кассацией во взыскании отказали.

Кроме того, заместитель гендеректора СК «Автодор» считает, что решение может получить значение и в уголовном процессе.

В отношении генерального директора компании Рамиля Шайдуллина рассматривается уголовное дело в Бутырском районном суде Москвы, в материалах фигурирует версия о возможной имитации выполнения работ на спорном участке. Виновность гендиректора компании судом не установлена.

Анар Зейналов