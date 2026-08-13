Государственный «Липецкдоравтоцентр» закупил техническую соль на 161 млн рублей

Подконтрольное властям региона АО «Липецкдоравтоцентр» 11 августа заключило с московским ООО «Промнеруд» Дмитрия Лещенко контракт на поставку технической соли — минерального концентрата «Галит» типа С первого сорта. Продукцию поставят в мягких контейнерах по 1 т. Цена контракта составила 160,6 млн руб. За эти деньги предполагается поставить почти 24,7 тыс. т соли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Промнеруд» было зарегистрировано в Москве в ноябре 2013 года. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб., основной вид деятельности — оптовая торговля промышленными химикатами. Компанией руководит генеральный директор Валерий Суверов. Единственным учредителем с августа 2024-го является Дмитрий Лещенко. Финансовая модель ООО «Промнеруд» демонстрирует устойчивость: в 2025 году выручка компании составила 470,5 млн руб., что на 9,1 % ниже рекордного показателя 2024-го (517,3 млн), но чистая прибыль выросла на 2,4% — до 43,5 млн руб.

В документах закупки указано, что половина товара должна быть отгружена до 31 октября 2026 года, а вторая половина — до 30 ноября. Срок действия договора — до 31 марта 2027 года. Каждая тонна технической соли в среднем обойдется в 6,5 тыс. руб. Закупка проводилась у единственного поставщика.

Для сравнения: в августе 2024 года «Липецкдоравтоцентр» приобрел у ООО «Промнеруд» почти 22 тыс. т технической соли за 131,6 млн руб. Таким образом, цена за тонну тогда составила немногим менее 6 тыс. руб.

В конце июля «Ъ-Черноземье» сообщал, что АО «Липецкдоравтоцентр» заключило с московским ООО «РН-Карт» (одно из юрлиц «Роснефти») договор на поставку 4 млн литров топлива по начальной цене 329 млн руб. Речь идет о 3,4 млн литров дизельного топлива, 580 тыс. литров бензина марки АИ-92 и 80 тыс. литров АИ-95.

Денис Данилов