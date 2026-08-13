Ростов направит 655,3 млрд рублей на реализацию обновленной стратегии развития

Власти Ростова-на-Дону намерены вложить 655,3 млрд руб. в реализацию актуализированной стратегии социально-экономического развития города до 2035 года. Проект документа с пересмотренными финансовыми параметрами городская дума донской столицы рассмотрит 25 августа 2026 года. Он опубликован на сайте муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как следует из пояснительной записки к проекту, объем финансирования рассчитан на основе актуального долгосрочного бюджетного прогноза на 2026–2035 годы.

В обновленную стратегию внесен ряд корректировок по ключевым направлениям. В блоке «Образование» акцент сделан на развитии научно-образовательной инфраструктуры: предусмотрено содействие в создании кампуса «ДОНТЕХ», а также расширение сети детских технопарков «Кванториум» и центров «ITкуб».

Ряд изменений затронул и транспортную сферу. В раздел «Транспорт и логистика» включены задачи по формированию сети вело- и пешеходных маршрутов, поддержке строительства «Западной хорды», а также интеграции интеллектуальной транспортной системы с региональным центром управления.

С учетом специфики географического положения и современных вызовов переформатирован раздел «Безопасность общества». В нем закреплены меры по антитеррористической защите объектов инфраструктуры, противодействию угрозам, связанным с применением БПЛА, а также дальнейшему развитию АПК «Безопасный город» и системы «112».

В промышленной политике вектор развития смещен в сторону технологического суверенитета: в фокусе — автоматизация и роботизация производств, развитие сектора беспилотных авиационных систем и реализация программ импортозамещения.

Новым элементом стратегии стал самостоятельный раздел «Креативные индустрии», призванный сформировать устойчивую экосистему творческих отраслей. В числе ключевых проектов — развитие креативного кластера «Табачка-центр».

В раздел «Научно-технологическое и инновационное развитие» включены меры по коммерциализации научных разработок и выстраиванию кооперации между малыми технологическими компаниями и крупным бизнесом.

Общественное обсуждение актуализированного документа проходило с 30 июня по 14 июля 2026 года на портале ГАС «Управление» и официальном сайте городской администрации. По итогам дискуссии предложений и замечаний по корректировке стратегии не поступило.

Наталья Белоштейн