В Краснодаре сообщили о наличии топлива на 71 АЗС

В Краснодаре утром 13 августа работала 71 автозаправочная станция. По состоянию на начало дня бензин АИ-92 продавали на 45 АЗС, АИ-95 — на 44, АИ-100 — на девяти. Дизельное топливо было доступно на 67 заправках. При этом ситуация в течение дня может меняться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Заправки с топливом работают в разных районах города и на основных выездах из Краснодара. В сети «Роснефть» топливо доступно на трассе Краснодар—Кропоткин по направлению из города в хутор Ленина, а также на улицах Котовского, Ростовском шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, возле станицы Елизаветинской, на Кубанской набережной и Крупской.

АЗС «Лукойл» с топливом работают на улицах Уральской, Восточно-Кругликовской, Дзержинского, Ростовском шоссе, Российской, в Мирном проезде, на Тополиной, Западном обходе, Коммунаров и Ставропольской. В сети «Газпром» топливо доступно на улицах Мачуги, Дзержинского, Красных Партизан, Российской, Ростовском и Ейском шоссе.

АЗС «Газпромнефть» с топливом работают на улицах Селезнева, Уральской, Кирилла Россинского, Евдокимовской, 1-й Дорожной, Калинина, Западном обходе, Восточно-Кругликовской, Евдокии Сокол, Суворова и Ялтинской. Также топливо доступно на трассе Краснодар—Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар и на участке трассы возле хутора Ленина.

В сети Rusoil работают заправки на улицах Дальней, Бабушкина, Ростовском шоссе, Уральской, Дзержинского и Пластунской. АЗС «Татнефть» с топливом работает на Ростовском шоссе, сеть VP — возле поселка Индустриального. В сети «СитиОйл» топливо доступно на Мачуги и Ростовском шоссе.

Заправки Teboil работают на Российской, Сормовской и Красных Партизан. В сети «Уфимнефть» топливо есть на Дзержинского, Солнечной и Восточном обходе. АЗС Atan работают на 1-й Дорожной, в хуторе Ленина и на Красных Партизан. Также топливо доступно на АЗС «КТК» на Александра Покрышкина, «Ирбис» на Степана Разина, PNB на Монтажников и Шевченко, «Сивнефть» и «Партнер» на Уральской, «ОПТИ» на Красных Партизан и Petrol на 70-летия Октября.

На части автозаправок собственники ввели ограничения на отпуск топлива. На таких станциях его отпускают только в баки автомобилей. Еще 35 АЗС временно не продают топливо. Девять объектов закрыли на ремонт или ребрендинг.

Указанные данные относятся к утру 13 августа. В течение дня количество работающих АЗС и наличие отдельных видов топлива могут изменяться.

Мария Удовик