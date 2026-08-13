Реконструкция М-4 «Дон» в Ростовской области выполнена более чем на 50%

Реконструкция участка трассы М-4 «Дон» с 933-го по 1024-й километр в Ростовской области выполнена более чем наполовину. Об этом сообщил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко после осмотра объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

На 36 километрах дороги уже уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия. Одновременно ведётся реконструкция съездов и строительство новых развязок в нескольких районах региона. В работах участвуют около двух тысяч человек и более 600 единиц техники.

Общая протяженность реконструируемого участка составляет 91 км. По завершении работ трасса станет шестиполосной, что увеличит ее пропускную способность.

Мария Хоперская