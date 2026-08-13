Суд в Астрахани назначил 4,5 года условно главбуху детсада за махинации с зарплатой

В Астрахани суд приговорил бывшего главного бухгалтера детского сада к 4,5 года лишения свободы условно. Женщину признали виновной в присвоении чужого имущества (ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ), сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главбух детсада в Астрахани осуждена условно за присвоение 3,9 млн рублей.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Пензенской области Главбух детсада в Астрахани осуждена условно за присвоение 3,9 млн рублей.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Суд установил, что фигурантка, пользуясь своим служебным положением, завышала в бухгалтерских документах сведения о начисленной зарплате. Таким образом с января 2024 по февраль 2026 года осужденная похитила 3,9 млн руб. Все деньги были на ее банковском счету.

По ходатайству следствия на имущество экс-главбуха наложен арест. Причиненный ущерб возмещен осужденной частично. Кроме условного наказания, суд назначил женщине испытательный срок на 4,5 года.

Марина Окорокова