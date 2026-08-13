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Суд обязал предприятие в КЧР прекратить сброс сточных вод в реку Аманауз

Карачаево-Черкесская межрайонная природоохранная прокуратура в судебном порядке обязала ООО «Мера» устранить загрязнение реки Аманауз сточными водами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе проверки надзорное ведомство зафиксировало загрязнение водного объекта и негативное воздействие на водные биоресурсы. Было установлено, что организация систематически сбрасывала в реку сточные воды с превышением концентраций загрязняющих веществ.

Для устранения нарушений прокуратура обратилась в суд. Иск удовлетворен, исполнение судебного решения поставлено на контроль.

Мария Хоперская

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