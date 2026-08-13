В Нижнекамске удвоят выплаты семьям погибших и пострадавшим при атаке БПЛА

Предприятия Нижнекамска, сотрудники которых оказались среди погибших и пострадавших при атаке беспилотников, окажут семьям финансовую поддержку, аналогичную мерам, принятым по решению главы Татарстана. Об этом сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

«Семьи погибших и пострадавшие накануне начали получать выплаты, принятые по решению раиса Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова. Принято решение, что аналогичную финансовую поддержку окажут предприятия Нижнекамска, сотрудники которых оказались в числе погибших и пострадавших»,— написал мэр.

Семьям погибших предприятия выплатят по 2 млн руб. Пострадавшим — по 600 тыс. руб. при тяжелом или среднем вреде здоровью и по 300 тыс. руб. при легком.

Кроме того, предприятие, где работает мама погибшей девочки, дополнительно окажет семье помощь в размере 2 млн руб. Еще 1 млн руб. для семьи выделен из бюджета муниципалитета.

Анар Зейналов