В Ростове-на-Дону до 3 ноября ограничат движение на улицах Донской и Береговой
В Ростове-на-Дону с 1 сентября по 3 ноября ограничат движение на улицах Донской и Береговой. Поводом послужат строительные работы. Об этом сообщила городская администрация.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
На улице Донской ограничат передвижение пешеходов и полностью запретят остановку транспортных средств. На улице Береговой в районе дома 371 движение пешеходов также будет ограничено.
Администрация призвала жителей и гостей города заблаговременно планировать маршруты с учетом вводимых ограничений.