Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростове-на-Дону до 3 ноября ограничат движение на улицах Донской и Береговой

В Ростове-на-Дону с 1 сентября по 3 ноября ограничат движение на улицах Донской и Береговой. Поводом послужат строительные работы. Об этом сообщила городская администрация.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На улице Донской ограничат передвижение пешеходов и полностью запретят остановку транспортных средств. На улице Береговой в районе дома 371 движение пешеходов также будет ограничено.

Администрация призвала жителей и гостей города заблаговременно планировать маршруты с учетом вводимых ограничений.

Мария Хоперская

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд