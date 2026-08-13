В Ростове-на-Дону до 3 ноября ограничат движение на улицах Донской и Береговой

В Ростове-на-Дону с 1 сентября по 3 ноября ограничат движение на улицах Донской и Береговой. Поводом послужат строительные работы. Об этом сообщила городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На улице Донской ограничат передвижение пешеходов и полностью запретят остановку транспортных средств. На улице Береговой в районе дома 371 движение пешеходов также будет ограничено.

Администрация призвала жителей и гостей города заблаговременно планировать маршруты с учетом вводимых ограничений.

Мария Хоперская