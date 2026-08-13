В КБР выпуск минеральной воды вырос на 23,7%

В январе-июне 2026 года предприятия Кабардино-Балкарии произвели более 67,2 млн полулитров минеральной воды. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 23,7%. Об этом сообщает пресс-служба главы администрации республики.

Положительную динамику демонстрирует и сегмент безалкогольных напитков: выпуск продукции превысил 4,4 млн декалитров, что на 2,4% больше показателя января-июня предыдущего года.

Производством напитков в республике занимаются 11 предприятий.

Наталья Белоштейн