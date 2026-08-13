Прокуратура нашла экологические нарушения на заводе в Оренбуржье

Бугурусланская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха на одном из местных промышленных предприятий. Как выяснилось, компания не провела полную инвентаризацию стационарных источников выбросов загрязняющих веществ и не обновила сведения об объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Дополнительно установлено, что предприятие не представило в уполномоченный орган отчет об организации и результатах производственного экологического контроля за 2025 год. Кроме того, фирма не вела учет образовавшихся, утилизированных и обезвреженных отходов, а также не внесла плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2025 год.

По результатам проверки прокурор внес директору организации представление. В настоящее время принимаются меры по устранению нарушений. Руководитель предприятия привлечен к административной ответственности по пяти статьям КоАП РФ, в том числе за несоблюдение экологических требований, нарушение правил обращения с отходами, невнесение платы за негативное воздействие и сокрытие экологической информации.

Яна Вежлева