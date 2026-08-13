На Ставрополье 14 гостиниц оштрафованы за нарушения миграционного учета

По итогам проверок соблюдения миграционного законодательства полиция выписала штрафы 14 владельцам гостиниц и санаториев Ставропольского края, не устранившим нарушения порядка учета постояльцев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщили в ведомстве, в 76 объектах размещения допускались нарушения при передаче в органы внутренних дел сведений о постановке и снятии с учета по месту пребывания граждан России и иностранных граждан. В том числе речь идет о несоблюдении порядка взаимодействия через специальные соглашения об обмене информацией.

62 организации оперативно устранили все замечания. С этими юрлицами и индивидуальными предпринимателями заключены соглашения о взаимодействии, что позволит обеспечить своевременную и бесперебойную передачу необходимых данных.

Однако 14 недобросовестных участников рынка не приняли достаточных мер для исправления ситуации. В отношении них составлены протоколы по ст. 19.15.3 КоАП РФ «Нарушение правил регистрации по месту пребывания граждан РФ при предоставлении услуг средств размещения». Санкции по этой статье предусматривают наложение административного штрафа в размере от 250 до 750 тыс. руб.

Всего на территории региона работают 694 организации, предоставляющие услуги классифицированных средств размещения: 460 гостиниц, 128 гостевых домов и 106 санаториев.

Наталья Белоштейн