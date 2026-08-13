Ночью над Татарстаном сбили БПЛА

Средства ПВО ночью уничтожили беспилотники над Татарстаном. Об этом сообщило Минобороны России. Сколько именно аппаратов сбили над республикой, не уточняется.

Всего с 20:00 12 августа до 08:00 13 августа дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 362 украинских беспилотника самолетного типа.

Их сбили над 18 регионами, в том числе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тульской и Ульяновской областями, Московским регионом, Башкортостаном, Крымом и Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в Татарстане отменили режим беспилотной опасности. Он длился 4,5 часа.

Анар Зейналов