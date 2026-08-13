Над Самарской, Оренбургской и Ульяновской областями сбиты вражеские БПЛА

В течение ночи с 20:00 мск 12 августа до 8:00 мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 362 украинских БПЛА самолетного типа над 18 регионами России, в том числе над Оренбургской, Самарской и Ульяновской областями. Об этом в четверг сообщило Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В связи с опасностью БПЛА, как сообщала Росавиация, были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары, Оренбурга и Ульяновска. В Ульяновске в связи с этим задержаны три авиарейса в Москву, в Оренбурге — три авиарейса (в Санкт-Петербург, Москву и Сочи), в Самаре — семь авиарейсов (в Екатеринбург, Анталью, Хургаду, Санкт-Петербург и три — в Москву).

В 9:52 местного времени Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту Ульяновск. В 11:24 местного времени сняты ограничения в аэропортах Самары, Оренбурга и Орска.