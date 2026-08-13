В Минеральных Водах пройдет чемпионат России по пахоте

XIII Открытый чемпионат России по пахоте пройдет 14–16 августа в Минеральных Водах. Соревнования состоятся на площадке МВЦ «Минводы ЭКСПО» и прилегающем поле, сообщают организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Правительства НСО Фото: Пресс-служба Правительства НСО

В чемпионате примут участие механизаторы более чем из 50 регионов России, а также представители других государств. Участники будут соревноваться в обработке почвы, оценивая качество и точность выполнения работ и мастерство управления сельскохозяйственной техникой.

Организатором мероприятия выступает АО «Росагролизинг». Помимо соревнований, в рамках чемпионата пройдет выставка сельскохозяйственной техники и оборудования. Производители покажут машины и решения для аграрного сектора, а на демонстрационных площадках техника будет работать в полевых условиях. Для посетителей также предусмотрены тест-драйвы.

Деловая программа будет посвящена технологическому обновлению агропромышленного комплекса, цифровизации сельского хозяйства, подготовке кадров и развитию отечественного сельхозмашиностроения. Участники отдельных сессий обсудят финансовые инструменты поддержки аграриев, обновление основных фондов и внедрение современных технологий в сельхозпроизводство.

Для гостей чемпионата организаторы подготовили фестивальную программу. В нее войдут выставка фермерской продукции, трактор-шоу, гонки на тракторах, экспозиция ретротехники и Музея трактора. Также запланированы семейные мероприятия и концертная программа.

Открытый чемпионат России по пахоте проводится с 2012 года. В «Росагролизинге» отмечают, что соревнования направлены в том числе на развитие кадрового потенциала АПК и повышение престижа профессии механизатора. В этом году организаторы ожидают на мероприятии представителей аграрного бизнеса, производителей сельхозтехники, специалистов отрасли, студентов аграрных вузов и жителей региона. Ожидаемая посещаемость — десятки тысяч человек.

Валерий Климов