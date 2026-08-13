Из Казани могут запустить прямые рейсы в Индонезию

Индонезия рассматривает возможность запуска прямых рейсов из Казани, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Владивостока. Об этом «Известиям» сообщили в посольстве республики в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Индонезия рассматривает возможность запуска прямых рейсов из Казани

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Индонезия рассматривает возможность запуска прямых рейсов из Казани

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Пока предложения ориентированы прежде всего на Бали. Этот остров выбирают около 92% прибывающих в страну россиян. В перспективе прямое сообщение может охватить острова Ломбок и Комодо, а также Джакарту, которая важна как деловое направление.

По действующему межправительственному соглашению с российской стороны в качестве назначенного перевозчика фигурирует только «Аэрофлот». Он держит четыре рейса в неделю в Денпасар. Другие российские авиакомпании, например Azur Air, заинтересованы в выходе на направление, но прямых рейсов им пока не согласовывают. Отмечается, что индонезийским перевозчикам мешает особый режим страхования воздушных судов и необходимость собственного дальнемагистрального самолета.

Двусторонний товарооборот России и Индонезии в последние годы достиг около $5 млрд. В 2025 году республику посетили более 219 тыс. россиян.

Анар Зейналов