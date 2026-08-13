Воспитанник «Краснодара» Сафонов выиграл очередной трофей с «ПСЖ»

Российский вратарь Матвей Сафонов, воспитанник «Краснодара», выиграл Суперкубок УЕФА вместе с «Пари Сен-Жермен». В решающем матче французский клуб со счетом 2:1 обыграл английскую «Астон Виллу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Матвей Сафонов полностью провел встречу, отыграв все 90 минут. В ходе матча российский голкипер пропустил один мяч и сделал три отражения опасных ударов соперника. Завоеванный трофей стал для него девятым в составе парижского клуба.

Суперкубок УЕФА стал вторым для Матвея Сафонова в карьере. В составе «ПСЖ» российский вратарь также дважды выигрывал Лигу чемпионов и два раза становился чемпионом Франции.

«Краснодар» отдельно поздравил своего воспитанника с очередным высоким спортивным достижением.

«Ъ-Кубань» писал, что ФК «Краснодар» в Москве одержал волевую победу над «Спартаком» со счетом 2:1 в матче 3-го тура РПЛ: сначала красно-белые открыли счет уже на третьей минуте, но «быки» ответили голами Лукаса Оласы и Жоау Батчи, который пробил в дальнюю девятку. После трех туров «Краснодар» лидирует в чемпионате с 9 очками. В следующем туре 15 августа команда сыграет дома с «Ахматом».

Мария Удовик