Врачи Кубани и Дагестана восстановили органы пациента после лептоспироза

20-летнего жителя Дагестана с тяжелым течением лептоспироза спасли совместно врачи Краснодарского края и Дагестана. Заражение произошло после купания молодого человека в водоеме на Кубани. Случай стал первым подобным опытом для специалистов на Северном Кавказе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края

После возвращения домой пациент почувствовал себя плохо. Болезнь развилась за короткое время и привела к полиорганной недостаточности, отказу почек и печени. Молодого человека госпитализировали в реанимационное отделение Республиканского центра инфекционных болезней.

Для проведения лечения в отделение доставили аппарат гемофильтрации. К работе подключили реаниматологов из нескольких медицинских учреждений Дагестана, а также специалистов из Краснодарского края. Медики использовали специальную технологию лечения тяжелого течения инфекции.

Борьба за состояние пациента продолжалась более 20 дней. За этот период врачам удалось восстановить функции пораженных органов. Пациент пришел в себя и сейчас готовится к выписке.

Случай стал одним из редких для региона. В Дагестане лептоспироз не регистрировали более десяти лет. При этом источником заражения пациента стал водоем в Краснодарском крае.

«Ъ-Кубань» писал, что врачи Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре провели сложную онкологическую операцию 71-летней пациентке с опухолью почки и метастазом в надпочечнике — хирурги удалили пораженный орган и метастаз лапароскопическим способом через проколы без полостного вмешательства, что снизило риски для пациентки с сопутствующими заболеваниями. В минздраве отметили, что такие лапароскопические операции при крупных опухолях технически сложны и требуют высокой квалификации.

Мария Удовик