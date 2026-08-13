На Дону исполнение плана по поддержке семьи и рождаемости достигло 50%

В январе-июне 2026 года в Ростовской области в рамках проектов «Поддержка семьи», «Многодетная семья» и «Охрана материнства и детства» освоено свыше 5,6 млрд рублей. Исполнение плана по всем программам достигло 50%. Соответствующая информация содержится в итогах реализации региональных проектов за первое полугодие 2026 года, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В рамках проекта «Поддержка семьи» (4,3 млрд руб., исполнение — 49,5%) выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка получили 299,1 тыс. человек. Суммарный коэффициент рождаемости в регионе составил 1,2.

Проект «Многодетная семья» (783,8 млн руб., исполнение — 41,1%) демонстрирует опережающие темпы по ряду показателей. Так, суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей превысил плановый уровень: при плане 0,2 фактический показатель составил 0,3.

Существенно выше плана оказалась и доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта: при целевом значении 1,8% фактический охват достиг 5,9%.

В рамках региональной программы по повышению рождаемости мерами поддержки охвачено 6 323 семьи. С гражданами заключено более 1,8 тыс. социальных контрактов с приоритетным предоставлением многодетным семьям. Всего региональными мерами поддержки обеспечено 55,2 тыс. многодетных семей.

В сфере охраны материнства и детства (461,5 млн руб., исполнение — 46,7%) охват граждан репродуктивного возраста (18-49 лет) диспансеризацией для оценки здоровья превысил план более чем в 2,8 раза: при целевом показателе 12,2% фактическое значение составило 35%.

Доля беременных женщин, обратившихся в медорганизации в ситуации репродуктивного выбора и получивших комплексную помощь (правовую, психологическую и медико-социальную), а затем вставших на учет по беременности, достигла 44,2%. 20,9% женщин получают медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах.

Важным показателем улучшения качества медицинской помощи стало снижение младенческой смертности до 3,2%. В учреждениях Ростова-на-Дону (Перинатальный центр, Областная клиническая больница № 2, Областная детская клиническая больница, Городская клиническая больница № 20) приобретено 128 единиц медицинских изделий. Кроме того, 951 человеку оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия.

При этом по отдельным направлениям сохраняются расхождения с плановыми показателями. В частности, доля детей в возрасте 0-17 лет, взятых под диспансерное наблюдение с впервые установленными диагнозами, составила 8% при плановом значении 95,3%. Власти региона продолжают работу по корректировке мероприятий и повышению эффективности реализации программ поддержки семьи и охраны здоровья матери и ребенка.

Наталья Белоштейн